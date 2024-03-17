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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 ميداليات متنوعة لمنتخب الكاراتيه في بطولة البريميرليج بتركيا

منتخب مصر للكاراتية
منتخب مصر للكاراتية

انتزع لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه خمس ميداليات متنوعة ضمن منافسات بطولة البريميرليج التي أقيمت في أنطاليا بتركيا.

تمكن اللاعبون من حصد ميداليتين ذهبيتين جاءتا من نصيب عبدالله ممدوح في وزن 75 كجم، ويوسف بدوي في وزن 84 كجم، بينما جاءت الميدالية الفضية من نصيب طه طارق في وزن فوق 84 كجم، وحصدت أحلام حمدي في وزن 55 كجم وعبدالله هاشم في وزن 75 كجم الميداليتين البرونزيتين.

أشاد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد بالأداء الرجولي والمتميز الذي ظهر عليه اللاعبون خلال تلك البطولة العالمية حيث أكد أن الإنجازات تتوالى داخل جدران الاتحاد المصري للكاراتيه.

وأضاف أن الانجازات المتتالية التي حققها لاعبونا في تلك البطولة العالمية لم تكن من فراغ وإنما وفقا لرؤية مدروسة وخطة ثابتة يسير عليها الاتحاد من أجل النهوض باللعبة وهو ما تحقق بالفعل منذ تولى المجلس الحالي للمسؤولية.

أوضح الدهراوي أن لاعبينا خاضوا فعاليات بطولة البريميرليج بمعنويات مرتفعة بعد المستوى اللافت للنظر الذي قدمه نجوم المنتخب خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في غانا.

ومن جانبه، قال سيد نصر عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة إنه سعيد بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون والروح القتالية التي ظهروا عليها إلى أن تكلل مجهودهم بالنجاح.

وأضاف أن إنجازات الاتحاد المصري للكاراتيه لن تتوقف عند ذلك فحسب لكنها ستتواصل فيما هو قادم من بطولات.

يذكر أن البطولة شارك فيها 14 لاعبا ولاعبة هم عبد الله ممدوح ، يوسف عماد، طه طارق ، احمد المصرى ، على الصاوى ، عبد الله هشام ، حازم سعيد، سلامة ، احلام حمدى ، منة شعبان ، حبيبه ماجد ، نورسين على ، ميار هشام ، وسلمى ياسر.

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