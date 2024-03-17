مسلسل المداح 4 الحلقة 8.. حمادة هلال يواجه الجن موت

تصاعدت الأحداث في مسلسل "المداح 4 – أسطورة العودة" خلال الحلقة الثامنة، حيث يواصل صابر المداح (حمادة هلال) معركته ضد الجن والدكتور سميح الجلاد (فتحي عبدالوهاب) بعد القضاء على الجن صخر (دياب).

تبدأ الحلقة بظهور رجل غامض يخبر صابر بوجود معركة جديدة ضد جن جديد بعد هزيمة صخر. ويشير الرجل إلى سر موجود في بردية عثر عليها في مقبرة كوم الشقافة بالإسكندرية.

ويسعى صابر لفك طلاسم البردية، ويتلقى اتصالا من جميل برسوم (في آخر ظهور له قبل رحيله) يكشف له مضمونها ويؤكد أن مصيره مرتبط بمصير شخص آخر، وهو داود ابن ضرغام (الطفل يوسف حمادة هلال).

يسافر صابر إلى الإسكندرية ليجد أن جنًا جديدًا ظهر من البحر يدعى "موت" (حمزة العيلي). ويخبره تامر شلتوت أن هذا الجن لا يذهب إلى أي مكان إلا ليحصد الأرواح، وأن نهايته ستكون في الماء الذي خرج منه.

في هذه الأثناء، تكشف الأحداث أن هبة (هلا السعيد)، شقيقة صابر التي قتلت والدتها وهربت من مستشفى الأمراض النفسية، تتواجد في منزل الدكتور سميح.

كما يشهد المسلسل خلافًا كبيرًا بين حسن المداح (خالد سرحان) وزين (محمد عز) على حضانة طفل حسن ومنال (دنيا عبدالعزيز) بعد انفصالها عن حسن وزواجها من عز.

تنتهي الحلقة بمفاجأة مرعبة حيث يرى صابر أن الجن موت قتل أفراد عائلة في منطقة أوسيم، بينما نجا شخص واحد فقط. وعندما يسارع صابر لإنقاذه، يجد الشرطة هناك ويخبره ضابط أن اسمه مكتوب على جدران المنزل بدم القتلة، وكتب على الحائط "صابر المداح إلحقني"، لتنتهي الحلقة وسط غموض وتشويق حول مصير صابر المداح.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.