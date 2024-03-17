صفع على الوجه وإصابة.. عركة حمو بيكا وكزبرة في رامز جاب من الآخر

كزبرة يصفع حمو بيكا على الوجه

تشابك بالأيدي بين حمو بيكا وكزبرة

إصابة حمو بيكا في رامز جاب من الأخر

صراخ حمو بيكا وكزبرة أمام نعامة رامز

وقع مؤديا المهرجانات حمو بيكا وكزبرة، ضحايا برنامج مقلب الفنان رامز جلال، رامز جاب من الأخر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد.

ووقع تشابك بالأيدي بين حمو بيكا وكزبرة، وذلك بعد طلب رامز جلال، دخول النفق.

وخلال أحداث المقلب، تعرض مؤدي المهرجانات حمو بيكا للإصابة، وذلك بعد دخوله الغرفة السوداء.

وخلال أحداث المقلب، صفع كزبرة زميله حمو بيكا على الوجه، وذلك بعد رش بيكا الاسبرية على وجه كزبرة، قائلا :" مش في وشي يا جدع".

وخلال أحداث المقلب، صرخ حمو بيكا وكزبرة، بعد مواجهة نعامة رامز جلال.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.















