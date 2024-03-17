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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيما تستهدف 392 مليون جنيه استثمارات لإحلال وتجديد المصانع العام المالي القادم

مصانع كيما
مصانع كيما

كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2024-2025.

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، أنها تستهدف تحقيق فائض قابل للتوزيع بقيمة 821.131 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 816.24 مليون جنيه أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف كيما تحقيق إجمالي إيرادات بنحو 7.036 مليار جنيه بنهاية العام المالي المقبل، كما تعتزم استثمار نحو 391.95 مليون جنيه على إحلال وتجديد المصانع.

حققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، أرباحاً بلغت 513.62 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 604.44 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر إلى 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.81 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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