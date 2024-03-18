محافظ قنا يتفقد الأعمال النهائية لمشروع كوبرى الرياح





تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الأعمال النهائية لمشروع إنشاء كوبرى الرياح بمدخل مدينة قنا ، ضمن مشروعات خطة الدولة للتنمية المستدامة، للنهوض بالمرافق والخدمات العامة.

رافقه خلال الجولة، النائب محمد الجبلاوى، عضو مجلس النواب، والمهندس عماد حسين، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بقنا، والمهندس عبد الرحيم محمد، مدير عام التنفيذ والصيانة بهيئة الطرق والكبارى، ومهندسي الشركة المنفذة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استمع محافظ قنا، إلى شرح من رئيس الإدارة المركزية بالهيئة، حول الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الخرسانية لجسم الكوبرى، لافتاً إلى أنه جارى إنهاء أعمال الطرق، كما سيتم البدء فى أعمال الرصف على جسم الكوبرى الرئيسى والحارات السطحية أسفل الكوبرى خلال أسبوع.





أشار محافظ قنا ، إلي أهمية الكوبرى الذى يربط بين غرب وشرق السكة الحديد ويساهم فى تخفيف الضغط المرورى على مزلقانات السكة الحديد، وتحقيق السيولة المرورية، وسهولة تنقل الأفراد والمركبات، موضحاً بأن المشروع يشمل تنفيذ كوبري علوي لعبور السيارات وكوبري مشاة، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالكوبري، موجهاً بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من أعمال تنفيذ الكوبرى طبقا للجدول الزمني المحدد.

يذكر أن المشروع يجرى تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى بطول 500 متر، وعرض 16 مترا على حارتين لكل اتجاه، بتكلفة تقدر بـ130 مليون جنيه، منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و70 مليون جنيه مقدمة من وزارة النقل والمواصلات.





