أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يطالب قادة أوروبا بمنح فلسطين العضوية الكاملة بمجلس الأمن والأمم المتحدة.. وتعليق قوي من أحمد موسى على القمة المصرية الأوروبية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي طالب قادة أوروبا بمنح فلسطين العضوية الكاملة بمجلس الأمن والأمم المتحدة

تحدث المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن انعقاد القمة المصرية الأوروبية، قائلا،: "الرئيس السيسي طالب الدول الأوربية بالتدخل لحل أزمة غزة".



بوتين: فوزي بالرئاسة يسمح بتماسك المجتمع الروسي

قال فلاديمير بوتين إن روسيا يجب أن تكون أقوى وأكثر فاعلية، خلال كلمة له عرضتها قناة القاهرة الإخبارية، على الهواء مباشرة.



هل التدخين في رمضان يفطر.. سعاد صالح تكشف مفاجأة

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الكثير يبحثون خلال شهر رمضان على إجابة سؤال " هل السجائر تفطر في نهار رمضان؟".

احنا السبب إن في استقرارهم.. تعليق قوي من أحمد موسى على القمة المصرية الأوروبية

علق الإعلامي أحمد موسي، على القمة المصرية الأوروبية، قائلا،: "الاستقرار الأمني لدول أوروبا سببه مصر.. وإحنا السبب إن أوروبا تكون مستقرة".



أسامة كمال: كلمت ربنا في محنة مرض أخويا واستجاب لدعائي

كشف الإعلامي أسامة كمال تفاصيل اصعب محنة إنسانية واجهته في الفترة الماضية، بعد وفاة والديه.



إبراهيم عيسي: أعرف عن السينما أكثر من كثيرين ينتقدونني

استضافت الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، الإعلامي إبراهيم عيسى.



صفع على الوجه وإصابة.. عركة حمو بيكا وكزبرة في رامز جاب من الآخر

وقع مؤديا المهرجانات حمو بيكا وكزبرة، ضحايا برنامج مقلب الفنان رامز جلال، رامز جاب من الأخر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد.



رئيس قبرص: نفخر بالشراكة المصرية والاتحاد الأوروبي

قال رئيس قبرص، نيكوس خريستودوليدس، إن اليوم يشهد انطلاق الشراكة الاستراتيجية ما بين مصر والاتحاد الأوروبي، متابعًا: «شكرًا للرئيس السيسي، على هذه الوثيقة بالغة الأهمية»، لافتًا أن قبرص ليست الأقرب إلى مصر في الاتحاد الأوروبي، إنما تتقاسم مع مصر صداقة تاريخية.



المفتي: مِن رحمة الله بعباده أنَه تجاوز عن مؤاخذتهم بسبب الخطأ والنسيان | فيديو

رد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، على سؤال، هل يصح الصيام إذا أكل أو شرب العبد ناسيا؟.



رئيس وزراء اليونان: أمن واستقرار مصر يمثل أهمية كبرى للاتحاد الأوروبي

أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، أن أمن واستقرار مصر يمثل أهمية كبرى للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى ضرورة تجنب اي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.