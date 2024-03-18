عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يطالب قادة أوروبا بمنح فلسطين العضوية الكاملة بمجلس الأمن والأمم المتحدة.. وتعليق قوي من أحمد موسى على القمة المصرية الأوروبية

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي طالب قادة أوروبا بمنح فلسطين العضوية الكاملة بمجلس الأمن والأمم المتحدة
تحدث المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن انعقاد القمة المصرية الأوروبية، قائلا،: "الرئيس السيسي طالب الدول الأوربية بالتدخل لحل أزمة غزة".
 

بوتين: فوزي بالرئاسة يسمح بتماسك المجتمع الروسي
قال فلاديمير بوتين إن روسيا يجب أن تكون أقوى وأكثر فاعلية، خلال كلمة له عرضتها قناة القاهرة الإخبارية، على الهواء مباشرة.
 

هل التدخين في رمضان يفطر.. سعاد صالح تكشف مفاجأة
أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الكثير يبحثون خلال شهر رمضان على إجابة سؤال " هل السجائر تفطر في نهار رمضان؟".

 

احنا السبب إن في استقرارهم.. تعليق قوي من أحمد موسى على القمة المصرية الأوروبية
علق الإعلامي أحمد موسي، على القمة المصرية الأوروبية، قائلا،: "الاستقرار الأمني لدول أوروبا سببه مصر.. وإحنا السبب إن أوروبا تكون مستقرة".
 

أسامة كمال: كلمت ربنا في محنة مرض أخويا واستجاب لدعائي
كشف الإعلامي أسامة كمال تفاصيل اصعب محنة إنسانية واجهته في الفترة الماضية، بعد وفاة والديه.
 

إبراهيم عيسي: أعرف عن السينما أكثر من كثيرين ينتقدونني
استضافت الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، الإعلامي إبراهيم عيسى. 
 

صفع على الوجه وإصابة.. عركة حمو بيكا وكزبرة في رامز جاب من الآخر
وقع مؤديا المهرجانات حمو بيكا وكزبرة، ضحايا برنامج مقلب الفنان رامز جلال، رامز جاب من الأخر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد. 
 

رئيس قبرص: نفخر بالشراكة المصرية والاتحاد الأوروبي
قال رئيس قبرص، نيكوس خريستودوليدس، إن اليوم يشهد انطلاق الشراكة الاستراتيجية ما بين مصر والاتحاد الأوروبي، متابعًا: «شكرًا للرئيس السيسي، على هذه الوثيقة بالغة الأهمية»، لافتًا أن قبرص ليست الأقرب إلى مصر في الاتحاد الأوروبي، إنما تتقاسم مع مصر صداقة تاريخية.
 

المفتي: مِن رحمة الله بعباده أنَه تجاوز عن مؤاخذتهم بسبب الخطأ والنسيان | فيديو
رد  الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، على سؤال، هل يصح الصيام إذا أكل أو شرب العبد ناسيا؟.
 

رئيس وزراء اليونان: أمن واستقرار مصر يمثل أهمية كبرى للاتحاد الأوروبي
أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، أن أمن واستقرار مصر يمثل أهمية كبرى للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى ضرورة تجنب اي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

أول ظهور لعشيقة المسئول الكبير المتهم في قضية رشوة أسوان الكبرى..فيديو

ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا أمام مانشستر يونايتد

سبب حريق مول القاهرة الجديدة.. مفاجأة

تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ| القصة الكاملة

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 8.. كيف ستنتقم مي عمر من أحمد زاهر؟

ترشيحاتنا

كيف وصف قادة أوروبا القمة المصرية- الأوروبية.. متحدث الرئاسة يوضح

خسائر بالملايين.. قصة عقار 5 مكرر المتفحم بحريق أستوديو الأهرام| فيديو

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

لن تصدق.. ماذا يحدث لمرضى الضغط عند تناول العرقسوس

أرخص هاتف ذكي للشراء في رمضان 2024

"شادية بقت صباح" و"عبدالوهاب أصبح عبدالمطلب".. حمو بيكا وكزبرة في ورطة بسبب رامز جلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها | شاهد

بفستان أنيق.. نرمين الفقي تستعرض جمالها داخل السيارة

بفستان قصير وقفطان.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور

سحورك عندنا.. فول بالطحينة مع بيض بالخضار

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ