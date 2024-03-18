مفاجأة.. الأهلي يجدد للاعب الفريق موسمين

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تفاصيل جديدة بشأن لاعب الأهلي عمرو السولية.

وكتب عبر فيسبوك: “خاص الأهلي يتوصل لاتفاق مع عمرو السولية لتجديد تعاقده موسمين”.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا ، الجمعة ٢٩ مارس في العاصمة التنزانية دار السلام .

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش ، لمناقشة الاستعدادات للمباراة.

وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.