بالاشتراك مع الشاباك.. الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل العملية العسكرية في مجمع الشفاء

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الإثثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك يعملان داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة لإحباط أنشطة حماس.

وأضاف أدرعي في بيان له عبر حسابة على منصة إكس، أن كل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشباك" يعملان في هذه الأثناء بشكل دقيق لاحباط أنشطة حركة حماس ولاعتقال عناصرها في منطقة مجمع الشفاء الطبي.

وتابع: "وذلك نظرًا لورود معلومات استخبارية تدل على وجود عناصر تابعة لـ حماس داخل المستشفى، وعن استخدام بنية المجمع التحتية في عملياتهم العسكرية".

وأشار المستحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه خلال العملية وأثناء عملية التطويق تعرضت قوات الجيش الإسرائيلي لإطلاق النار من قبل عناصر حماس من داخل مجمع الشفاء الطبي، حيث ردت القوات بنيرانها وأصابت مخربين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بدء عملية عسكرية في مستشفى الشفاء في غزة، وذلك بناء على معلومات استخباراتية حول وجود قيادات لحركة حماس بالمستشفى.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فإن القوات خاصة الإسرائيلية تسللت لـ مستشفى الشفاء لملاحقة مسلحين بارزين من حماس.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن هناك عدد من دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز على البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء في غزة.