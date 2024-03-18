مصحح لهجة “الكبير أوي”: أحمد مكي يحب اللي يمثل أمامه أفضل منه

قال "حسن قناوي"، مصحح لهجة “الكبير أوي”، إن كل محافظة لها طابع خاص في اللهجات، معلقا: “في سوهاج يقولون دقيت، وفي قنا نقول هذه الأيام، وفي ناس تقول دلقيط.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، عبر القناة "الأولى المصرية"، مع الإعلامي "يوسف الحسيني"، أن بعض المفردات الخاصة بلهجات الصعيد في كل قرية تختلف عن أخرى، موضحًا أن أهل الصعيد “يجوعون بسبب حرف الجيم”، فقام بتغيير حرف “الجيم” إلى “دال” ليست قاعدة، مع أنها تأتي من قبائل جاءت بعد الفتح الإسلامي، وهي لغة عربية فصيحة.



وذكر أنه أثناء حديثه باللهجة الصعيدية في مسلسل “الكبير أوي”، استخدموا لهجته التي نشأ عليها، مع عمه رائد الدراما الصعيدية محمد صفاء عامر، موضحا أن لهجة قنا هي الأكثر فهما لكل الناس وكل الصعيد، فهو ليس طاغيا وليس سهلا، فهو معتدل ويحمل رسالة درامية مفهوم.



وتابع أنا بجيب لهجة بابا وجدي وجد جدي على ما أقول جزرة وجحش يقطعها، وما ألهمني أن هذا أحمد مكي ونحن متجمعون أثناء التصوير، وإذا ضحكنا فالناس لن تضحك، مضيفًا أحمد مكي يحب أن يكون الذي يمثل أمامه أفضل منه.

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