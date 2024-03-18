السيسي لفون دير لاين: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين .. وعملية إسرائيلية ليلية داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

قمة مصرية - أوروبية لتوقيع اتفاقيات تمويل بقيمة 7.4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام في مجالات مختلفة

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: اقتحام الشفاء جريمة حرب

مجلس الحرب الإسرائيلي يوافق على مغادرة وفد المفاوضات إلى الدوحة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القاهرة أمس عددا من ملفات التعاون الثنائي، على رأسها توقيع الجانبين على وثيقة الإعلان السياسي المشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، كما تم تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به.

كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ألكسندر دي كروو رئيس الوزراء البلجيكي رئيس الاتحاد الأوروبي على هامش القمة، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعلاقات المصرية ـ الأوروبية، كما ناقش الجانبان الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة وقف إطلاق النار في القطاع، حيث شددا على خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية لما سيترتب على ذلك من تداعيات إنسانية كارثية.

وقالت "الوطن" إن ذلك جاء قبيل، القمة المصرية- الأوروبية التي استضافتها القاهرة أمس لتوقيع اتفاقيات بقيمة 7.4 مليارات يورو مع مصر على مدى أربعة أعوام في مجالات مختلفة تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات، فيما أكد مسؤول أوروبي كبير من القاهرة أمس، أن الاتفاقات تندرج في إطار "شراكة استراتيجية شاملة" بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ويتضمن "قروضا بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو و400 مليون يورو من المساعدات لمشروعات ثنائية و200 مليون يورو لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أعلنا عن تنفيذ عملية بمجمع الشفاء في غزة، بدعوى "اعتقال مسلحين" هناك، حيث قال إن "مسلحين أطلقوا النار على قواتنا من داخل مستشفى الشفاء خلال العملية، وقواتنا ردت بالمثل وأوقعت إصابات".

وذكرت "القبس" أن وزارة الصحة في غزة أعلنت حريقاً اندلع على بوابة مجمع الشفاء الطبي، مما أسفر عن وقوع حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بالمستشفى، مؤكدةً سقوط ضحايا وجرحى في مجمع الشفاء، فيما بقى النازحون محاصرين داخل أبنية المجمع.

ونقلت "الراي" عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قوله إن "اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشّفاء الطبي بالدبابات والطائرات المُسيرة والأسلحة وإطلاق النار بداخله"، معتبراً ذلك "جريمة حرب تؤكد النية المبيتة للاحتلال بالقضاء على القطاع الصحي وتدمير المستشفيات".

وأضاف في بيان: "نُحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين من أبناء شعبنا الفلسطيني"، مشيراً إلى أنّ "عشرات آلاف النازحين" موجودون في المبنى.

وذكرت "الأنباء" أن مجلس الحرب وافق على مغادرة وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى قطر، للمباشرة في مفاوضات الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى في قطاع غزة مع الوسطاء، مشيرةً إلى أن الوفد الذي يرأسه مدير "الموساد" ديفيد برنيع غادر إلى الدوحة، موضحًا أن هناك بعض المسائل لن يمكنه التفاوض بشأنها دون الرجوع إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، بشكل منفصل.