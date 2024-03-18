منى زكي بإطلالات مثيرة للجدل في أحدث جلسة تصوير تشعل السوشيال ميديا

شاركت الفنانة مني زكي متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

ونشرت الفنانة مني زكي صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بأحدث ظهور لها.

وظهرت مني زكي بإطلالة جديدة ومميزة وجريئة ، حيث تألقت مرتدية فستانا فانتازيا وباروكا باللون الابيض

وإطلالة أخري بفستان قطيفة اوف شولدر مثير للجدل وانهالت التعليقات ماينفعش الملابس المكشوفة في رمضان بالشكل ده وآخرون شكلها قمر

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة