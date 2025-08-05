ثانيتين.. روبي تتصدر الترند بعد طرح بوستر أغنيتها الجديدة

تصدرت النجمة روبي ترند موقع أكس بعدما طرحت بوستر أغنيتها الجديدة الذي تحمل عنوان "ثانيتين"، وظهرت من خلالة بإطلالة وصفها البعض بالجريئة، حيث ارتدت روبي في البوستر توب كورسيه بدون أكتاف كما ارتدت بنطلون ليجن أسود.

وفاجأت الفنانة روبي جمهورها بالإعلان عن استعدادها لطرح أغنية جديدة قريبًا، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتبت روبي في المنشور: ثانيتين... قريبًا جدًا."

من ناحية أخرى علّقت الفنانة روبي على تصدر أغنيتها الشهيرة "ليه بيداري كده" تريند مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا، رغم مرور أكثر من 21 عامًا على طرحها، مشيرة إلى أن الأغنية لا تزال تحظى بتفاعل جماهيري كبير في كل حفل تشارك فيه.

وقالت روبي في تصريحات تليفزيونية: “الأغنية دي سبحان الله تريند ومحبوبة طول الوقت، وتفاعل الناس معاها في كل حفلة غير طبيعي. الله يرحمه محمد رحيم، كان فنان كبير وعمل لي أغاني جميلة أوي، وأنا متشرفة إني اشتغلت معاه، الله يرحمه.”