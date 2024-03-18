31726 شهيدًا و73792 جريحًا.. صحة غزة تعلن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ بدايته إلى 31726 شهيدًا و73792 جريحًا.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت أمس إن غزة تواجه مجاعة وهو أمر لا يمكن قبوله، ودعت إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار.

وأضافت للصحفيين عقب توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة: "غزة تواجه المجاعة ولا يمكننا قبول ذلك".

وأردفت: "من المهم التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار الآن، بما يؤدي إلى تحرير الرهائن والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".