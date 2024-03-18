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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة منتخب مصر أمام نيوزلاندا

صدى البلد

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، عن إقامة مباراة مصر ضد نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر، وستُلعب هذه المباراة في استاد مصر بالعاصمة الإدارية، يُعتبر هذا اللقاء الرسمي الأول على هذا الملعب منذ افتتاحه.

تأتي هذه المباراة ضمن بطولة كأس عاصمة مصر، التي تشارك فيها منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا، والتي ستقام في الفترة من 22 إلى 26 مارس الحالي.

من المتوقع طرح تذاكر المباريات في الساعات القادمة، وستكون هذه البطولة هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني.

ويفتتح منتخب مصر البطولة بمواجهة نيوزيلندا في نصف النهائي، في حين تلعب تونس مع كرواتيا في نصف النهائي الآخر. 

يعتبر هذا الحدث فرصة لاختبار الملعب الجديد واستعراض المواهب والقدرات الرياضية للفرق المشاركة.

ستاد مصر المتحدة للرياضة منتخب مصر مصر وكرواتيا نيوزلاندا

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