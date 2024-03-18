عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلى جنوده في الهجوم البري على غزة إلى 250

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى جنوده في الهجوم البري ضد حماس إلى 250 جندي.

وجاء الارتفاع بعد اعلام جيش الاحتلال وفاة جندي خلال القتال في منطقة مستشفى الشفاء في قطاع غزة في وقت مبكر من صباح اليوم.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، توفى الرقيب، ماتان فينوغرادوف، 20 عاما، من الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال، من القدس.


وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، بدء عملية عسكرية في مستشفى الشفاء في غزة، وذلك بناء على معلومات استخباراتية حول وجود قيادات لحركة حماس بالمستشفى.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن هناك عدد من دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز على البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء في غزة.

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي نداء إلى كل المتواجدين والنازحين في حي الرمال وفي مستشفى الشفاء ومحيطه بمعادرة أماكنهم والتوجه إلى “المنطقة الإنسانية” المواصي على ساحل جنوب غزة، حيث يشن الجيش غارة جديدة في المنطقة.

وقد أفادت تقارير إعلامية بتوغل واجتياح إسرائيلي كبير لحي الرمال غربي مدينة غزة إلى جانب إطلاق نار كثيف وتحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية في المنطقة.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي في منشور على منصة “اكس” باللغة العربية، خريطة للمناطق التي تحتاج إلى إخلاء إلى جانب الإعلان.

وقال ادرعي: “من أجل الحفاظ على أمنكم - عليكم إخلاء المنطقة بشكل فوري غرباً ومن ثم عبر شارع الرشيد (الطريق الساحلي) جنوباً إلى المنطقة الإنسانية في المواصي”.

ووصف الجيش الإسرائيلي حي الرمال في غزة بأنه “منطقة قتال خطيرة”؛ وذلك بعد أن دمرت دبابات إسرائيلية الشوارع المؤدية إلى مستشفى الشفاء في غزة.

وفي بداية الهجوم البري الإسرائيلي ضد حماس، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع المدنيين الفلسطينيين في شمال غزة إلى الإخلاء جنوبا، على الرغم من بقاء حوالي 300000، في ظروف تزداد سوءا.

الاحتلال الاسرائيلي الهجوم البري جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال جنوب غزة عملية عسكرية في مستشفى الشفاء قطاع غزة مستشفى الشفاء في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

مفاجأة.. مرتضى منصور يكشف سر الشاليهات الخمسة

تصل القاهرة مساء.. الأرصاد تحذر المواطنين من سقوط أمطار | فيديو

موضوعات متعلقة

بالاشتراك مع الشاباك.. الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل العملية العسكرية في مجمع الشفاء

حريق هائل وإطلاق نار.. قوات الاحتلال تحاصر مجمع الشفاء في غزة |شاهد

وزارة الصحة في غزة تعلق على العملية العسكرية الإسرائيلية بداخل مجمع الشفاء

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية داخل مستشفى الشفاء في غزة

العمل في أسبوع.. وظائف بالخارج وإشادة دولية بمشروع مهني 2030.. وتعويضات لضحايا حادث إيتاي البارود

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة

شارك في اقتحام مستشفى الشفاء.. مصرع ضابط إسرائيلي برتبة رائد بمعارك شمال غزة

طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على جحر الديك في قطاع غزة

ترشيحاتنا

انا مبحشش.. مرتضى منصور يشيد بمسلسل الحشاشين ويحذر الإخوان| فيديو

علي جمعة: استغلال الثغرات القانونية أمر مشروع والتحايل حرام

الزمالك يصطدم بـ فيوتشر في ربع نهائي الكونفيدرالية| موعد المباراة

ساونا وجيم.. المعمل الجنائي يحدد أسباب حريق فندق الجوهرة بالهرم

لماذا يخطط الكيان الصهيوني لاستهداف رفح رغم دعواته السابقة للنزوح إليها؟.. الأزهر يجيب

بحوزتهم 80 مليون جنيه.. سقوط عصابة الاتجار بالنقد الأجنبي في قبضة الأمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار السمن النباتي على الجسم| تعرف عليها

يعرض في رمضان.. كواليس مسلسل "صدق رسول الله" لـ حنان ترك

أيهما للطبخ والتقلية والطشة والكشري؟.. الفرق بين البصل الأحمر والأبيض

الحقي خزنيها.. الطماطم هتغلى لهذا السبب وإليك موعد انخفاض سعرها مرة أخرى

فيديو

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ