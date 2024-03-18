جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلى جنوده في الهجوم البري على غزة إلى 250

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى جنوده في الهجوم البري ضد حماس إلى 250 جندي.

وجاء الارتفاع بعد اعلام جيش الاحتلال وفاة جندي خلال القتال في منطقة مستشفى الشفاء في قطاع غزة في وقت مبكر من صباح اليوم.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، توفى الرقيب، ماتان فينوغرادوف، 20 عاما، من الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال، من القدس.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، بدء عملية عسكرية في مستشفى الشفاء في غزة، وذلك بناء على معلومات استخباراتية حول وجود قيادات لحركة حماس بالمستشفى.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن هناك عدد من دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز على البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء في غزة.

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي نداء إلى كل المتواجدين والنازحين في حي الرمال وفي مستشفى الشفاء ومحيطه بمعادرة أماكنهم والتوجه إلى “المنطقة الإنسانية” المواصي على ساحل جنوب غزة، حيث يشن الجيش غارة جديدة في المنطقة.

وقد أفادت تقارير إعلامية بتوغل واجتياح إسرائيلي كبير لحي الرمال غربي مدينة غزة إلى جانب إطلاق نار كثيف وتحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية في المنطقة.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي في منشور على منصة “اكس” باللغة العربية، خريطة للمناطق التي تحتاج إلى إخلاء إلى جانب الإعلان.

وقال ادرعي: “من أجل الحفاظ على أمنكم - عليكم إخلاء المنطقة بشكل فوري غرباً ومن ثم عبر شارع الرشيد (الطريق الساحلي) جنوباً إلى المنطقة الإنسانية في المواصي”.

ووصف الجيش الإسرائيلي حي الرمال في غزة بأنه “منطقة قتال خطيرة”؛ وذلك بعد أن دمرت دبابات إسرائيلية الشوارع المؤدية إلى مستشفى الشفاء في غزة.

وفي بداية الهجوم البري الإسرائيلي ضد حماس، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع المدنيين الفلسطينيين في شمال غزة إلى الإخلاء جنوبا، على الرغم من بقاء حوالي 300000، في ظروف تزداد سوءا.