الشباب والرياضة: إستاد مصر يستضيف لقاء المنتخب الوطني ونيوزيلندا

ذكرت وزارة الشباب والرياضة أن ستاد مصر بالعاصمة الإدارية سوف يستضيف لقاء المنتخب المنتخب الوطني ومنتخب نيوزيلندا في افتتاح النسخة الأولى من "كأس عاصمة مصر".



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن بطولة كأس عاصمة مصر تضم منتخبات (مصر، وتونس، وكرواتيا ونيوزلاندا)، وذلك خلال الفترة (22 - 26) مارس الجاري، داعية الجماهير المصرية لحضور المباراة وتشجيع المنتخب الوطني في افتتاح هذه البطولة الودية.



وقال وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي إن بطولة "كأس عاصمة مصر" تعد حدثًا رياضيًا هامًا يقام لأول مرة، وستُقام على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة أحد أحدث وأكبر الملاعب في مصر، والذي تم افتتاحه مؤخرًا ونثق في أنه سيكون مسرحًا رائعًا للبطولة.



يذكر أن وزير الشباب والرياضة قد عقد أمس اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الترتيبات الخاصة باستضافة النسخة الأولى من "كأس عاصمة مصر".