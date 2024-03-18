ما حكم التحايل على حقوق المطلقة؟ علي جمعة: هتاخدها يوم القيامة

ما حكم التحايل على حقوق المرأة المطلقة؟، أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة حول أن القرآن الكريم كرم المرأة واعطاها حقوقها، لكن بعض الرجال بعد الطلاق يتحايلون على القانون لأكل حقوق السيدة المطلقة وأولادها ويقومون بتزوير شهادات فقر وعدم قدرة على الانفاق؟

ما حكم التحايل على حقوق المرأة المطلقة؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج “نور الدين”، اليوم الاثنين: "الحلال حلال، والحرام حرام، كل من يتلاعب بحقوق المراة يتلاعب بحقوق الله، ظاهر الدنيا شيء وعلاقة الانسان بربه مختلفة".

وتابع: "احنا مدتنا فى الأرض بسيطة، يعتى لو الانسان عاش ١٠٠ سنة يبقى ٣ دقايق من الاخرة، دول قد يحدث فيهم ظلم واذى واغتصاب حقوق، اتظلمتى فى الدنيا هتاخدي حقك فى الآخرة فى يوم مقدارة ١٠٠٠ سنة مما تعدون، الناس ناسية ده ، فصبر جميل كل ما نلقاه من قدر هيعرف قد ايه الخير ".

برنامج نور الدين، الذى يعرض خلال شهر رمضان 2024، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.