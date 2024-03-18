عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتفادي الهجمات السيبرانية.. الصحة تطلق فعاليات البرنامج التدريبي "مجتمع صحي آمن رقميًا"

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "مجتمع صحي آمن رقميًا"، للعاملين بالوزارة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات  

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج يستهدف تعزيز مفاهيم "الوقاية الرقمية" لدى العاملين بالوزارة، ورفع التوعية بالتهديدات والمخاطر الأمنية، بما يساهم في تفادي الهجمات السيبرانية للحد من الخسائر المالية والمعلوماتية والأمنية، في إطار مجهودات الدولة لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي.

واستعرض الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، الخطوات التي اتخذتها الوزارة نحو التحول الرقمي ومحاور العمل الأساسية والتي تشمل تكوين كوادر جديدة ، مجموعات عمل، وتهيئة مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ودراسة ميكنة وحدات الرعاية الأساسية وتنفيذها.

وتابع "عبدالعليم" أن محاور العمل تشمل أيضًا دراسة ميكنة المستشفيات وتنفيذها، وتوفير المعرفة لمتخذ القرار وإنشاء قنوات تتيح المعلومات معتمدة على قواعد بيانات يتم الإدخال بها لحظيا وتتضمن (إنشاء مراكز دعم واتخاذ القرار، مركز قيادة والسيطرة وغرفة إدارة الأزمات)، وتعظيم الاستفادة من حميع البيانات المتاحة، وتطوير قواعد البيانات، فضلاً عن دراسة إنشاء ملف طبي موحد للمواطن المصري مستفيدا من كل ملفات التطبيقات الحالية، وكذلك إنشاء مجموعة من التطبيقات لخدمة قطاعات الوزارة.

من جانبه، قال المهندس طارق شبكة ، إن البرنامج يستهدف خلق مميزات تنافسية إضافية لقطاع الصحة بإعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية والرئيسية في مسيرة التنمية المصرية من خلال رفع الوعي وتأهيل 1000 موظف من غير المتخصصين بوزارة الصحة والسكان على أدوات الإستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة والتواصل الرقمي، والتركيز على التعريف بالتشريعات والقوانين المنظمة للأمن السيبراني لدى الكادر الحكومي، بالإضافة إلى أدوات تأمين مساحة العمل والأجهزة والبيانات، وكذلك الطرق المثلى لحماية المعلومات الشخصية والمهنية.

وتابع "شبكة"، أنه من المقرر أن يتضمن البرنامج  تنظيم عدد من الجلسات التعريفية والتثقيفية لكافة قيادات مؤسسات وهيئات منظومة الصحة المصرية، كما يدور المحور الثالث حول  برنامج متكامل لتدريب وتطوير المتخصصين في أقسام تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، وذلك للوقوف على أحدث المستجدات العالمية والتعرف على الإتجاهات الحديثة في الصناعة والممارسات الأفضل للوقاية من المخاطر الرقمية وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية.
 
وأكد الدكتور أحمد عبدالحافظ نائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني، أهمية التوعية بأهمية ومخاطر الأمن السيبراني، موضحًا أن ٩٠٪؜ من مشكلاتنا تقع بسبب أخطاء مستخدمين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لا يمكن أن يكون كافيًا ويلبي أهداف العمل دون وعي العاملين بالأمن السيبراني.

حضر فعاليات إطلاق البرنامج عدد من قيادات الوزارة وممثلي الإدارات العامة والمركزية بالوزارة، وعدد من رؤساء الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.

الصحة مجتمع صحي البرنامج التدريبي شركة الشرق الأوسط MCS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

أمطار وسيول من الغد حتى الأحد.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

رئيس حقوق إنسان النواب: مصر لن تسمح بتجويع أو إبادة الفلسطينيين في غزة

مدير أمن الجيزة ينتقل لموقع حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال

كانوا بيخبزوا عيش.. تفاصيل صادمة في حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال

أفضل دعاء للرزق قبل الإفطار مجرب .. كلمات من الكتاب والسنة

إخماد حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال|فيديو

دعم نقدي للفقراء.. اعرف القيمة والشروط والمستفيدين | قانون جديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إمكانيات بتدور عليها وتصميم مميز .. تسريبات لهاتف Vivo X Fold3 .. صور

تسريبات حول هاتف هواوي Nova 12s الجديد قبل إطلاقه بأيام

بالبيجامة.. ياسمين صبري تثير الجدل رفقة قطتها| شاهد

من الإبداع إلى الحرب.. قصة حياة ويلفريد أوين شاعر الحرب العالمية الأولى

فيديو

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ