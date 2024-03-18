بعد فشل القطط .. مخطط لإبادة مليون جرذ خلال ساعة | القصة الكاملة لفئران جزيرة بجنوب إفريقيا

"تتكاثر فئران الجزيرة الدافئة بشكل خارج عن السيطرة وتأكل الطيور البحرية .. وقد تم التخطيط للإبادة بضربة واحدة وفي خلال ساعة واحدة نقتل مليون فأر" .. هكذا تحدث تقرير وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، عن كارثة تعيشها ملايين الطيور البرية بأماكن استيطانها بجزيرة بالقطب الجنوبي، وذلك بعد أن تحولت تلك الفئران لوحوش تأكل الأخضر واليابس.

تتكاثر الفئران التي تم إدخالها عن طريق الخطأ إلى جزيرة نائية بالقرب من القارة القطبية الجنوبية قبل 200 عام، بشكل خارج عن السيطرة بسبب تغير المناخ، وهي تأكل الطيور البحرية وتسبب ضررًا كبيرًا في محمية طبيعية خاصة ذات تنوع بيولوجي فريد، ويخطط دعاة حماية البيئة الآن لإبادة جماعية باستخدام طائرات الهليكوبتر ومئات الأطنان من سم القوارض.

إذا نجت حتى فأرة حامل واحدة فتلك كارثة

وبحسب تقرير الوكالة الأمريكية، فإن مخططو العملية، أنه يجب إسقاط السموم على كل جزء من جزيرة ماريون التي تبلغ مساحتها 115 ميلاً مربعاً (297 كيلومتراً مربعاً) لضمان النجاح، فإذا نجت حتى فأرة حامل واحدة، فإن قدرتها على التكاثر الغزيرة تعني أن كل ذلك ربما كان هباءً.

ويُنظر إلى مشروع ماريون خالية من الفئران - مكافحة الآفات على نطاق واسع - على أنه بالغ الأهمية لبيئة منطقة جنوب إفريقيا غير المأهولة والمحيط الجنوبي الأوسع، وستكون هذه أكبر عملية استئصال من نوعها إذا نجحت، وتعد الجزيرة موطنًا لأعداد كبيرة عالميًا من حوالي 30 نوعًا من الطيور وموطنًا نادرًا غير مضطرب لطيور القطرس المتجولة - التي يبلغ طول جناحيها 10 أقدام - وغيرها الكثير.

الحياة كانت هادئة قبل 200 عاما .. والبداية فئران منزلية

والملفت للنظر أن تلك الطيور لم يتم إزعاجها، طوال تواجدها على تلك الجزيرة، حتى وصلت الفئران المنزلية خلسة على متن سفن صيد الفقمات في أوائل القرن التاسع عشر، حيث قدمت أول الحيوانات المفترسة من الثدييات في الجزيرة، ويقول الدكتور أنطون ولفاردت، مدير مشروع ماريون خالي من الفئران، إن العقود القليلة الماضية كانت الأكثر أهمية بالنسبة للأضرار التي تسببت بها الفئران.

وأوضح أن أعدادهم زادت بشكل كبير، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ، الذي حول جزيرة باردة تعصف بها الرياح إلى منزل أكثر دفئًا وجفافًا وأكثر مضيافًا، وأضاف: "إنها على الأرجح واحدة من أنجح الحيوانات في العالم، فقد وصلوا إلى جميع أنواع الأماكن، ولكن الآن في جزيرة ماريون، تم تمديد موسم تكاثرها، مما أدى إلى زيادة هائلة في كثافات الفئران".

مليون فأر

وتشير التقديرات التقريبية إلى وجود أكثر من مليون فأر في جزيرة ماريون، إنهم يتغذىون على اللافقاريات، وبشكل متزايد، على الطيور البحرية - سواء الكتاكيت في أعشاشهم أو البالغين، حيث يتغذى الفأر الواحد على طائر أكبر منه عدة مرات، وقد التقط دعاة الحفاظ على البيئة صورة لأحدهم وهو جالس على رأس كتكوت طائر القطرس الملطخ بالدماء، ولم يتم تسجيل ظاهرة أكل الفئران للطيور البحرية إلا في عدد قليل من جزر العالم.

ويقول ولفاردت إن حجم وتواتر الفئران التي تفترس الطيور البحرية في ماريون قد ارتفع بشكل مثير للقلق، خصوصا بعد التقارير الأولى عن ذلك في عام 2003، وقال إن الطيور لم تطور آليات الدفاع لحماية نفسها ضد هذه الحيوانات المفترسة غير المألوفة، وغالباً ما تجلس هناك بينما الفئران عاب بعيدا عليهم، وفي بعض الأحيان تتجمع عدة فئران فوق طائر.

19 نوعا مهددا بالانقراض .. لذلك خُطط للمشروع

وأضاف ولفاردت، أن خبراء الحفاظ على البيئة يقدرون أنه إذا لم يتم القيام بأي شيء، فإن 19 نوعًا من الطيور البحرية سوف تختفي من الجزيرة خلال 50 إلى 100 عام، فمستقبل هذه الجزيرة المهمة للغاية باعتبارها ملاذاً للطيور البحرية هش للغاية بسبب تأثيرات الفئران".

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن مشروع الاستئصال هو بمثابة فرصة واحدة للنجاح، مع عدم وجود مجال للخطأ، فقد شكلت أعداد الفئران والجرذان المزدهرة مشكلة بالنسبة للجزر الأخرى، وقد أُعلن أن ولاية جورجيا الجنوبية، الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، خالية من القوارض في عام 2018 بعد استئصالها، لكن ذلك كان مشروعًا استغرق عدة سنوات، ويمكن أن يكون التدخل الخاص بماريون هو أكبر تدخل فردي.

ومن المرجح أن يتم استخدام أربع إلى ست طائرات هليكوبتر لإسقاط ما يصل إلى 550 طنًا من طُعم مبيدات القوارض في جميع أنحاء الجزيرة، وسيتم منح الطيارين خطوط طيران دقيقة وسيتمكن فريق Wolfaardt من تتبع الهبوط باستخدام خرائط GPS، وقد تم تصميم الطعم بحيث لا يؤثر على التربة أو مصادر المياه في الجزيرة، وقال ولفاردت إنه لا ينبغي أن يؤذي الطيور البحرية التي تتغذى في البحر، ولن يكون له آثار سلبية على البيئة، فسوف تتأثر بعض الحيوانات على المستوى الفردي، ولكن تلك الأنواع سوف تتعافى.

تفاصيل المشروع

ومشروع الإبادة عبارة عن شراكة بين BirdLife South Africa والإدارة الوطنية للغابات ومصايد الأسماك والبيئة، التي صنفت جزيرة ماريون كمحمية طبيعية خاصة تتمتع بأعلى مستوى من الحماية البيئية. تحتوي على محطة للطقس والأبحاث ولكنها غير مأهولة بالسكان ومخصصة للحفظ، وقالت الحكومة المحلية، إن القضاء على الفئران كان "ضروريا إذا أردنا الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد للجزيرة".

ويوضح وولفاردت، أن حجم التخطيط المطلوب يعني احتمال المضي قدمًا في عام 2027. ويحتاج المشروع أيضًا إلى جمع حوالي 25 مليون دولار - تم تمويل بعضها من قبل حكومة جنوب إفريقيا - والحصول على الموافقات التنظيمية النهائية من السلطات.

حاول العلماء السيطرة على فئران ماريون في الماضي

وقد كانت بالفعل آفة للباحثين في الأربعينيات من القرن العشرين، لذلك تم إدخال خمس قطط منزلية، وبحلول سبعينيات القرن الماضي، كان هناك حوالي 2000 قطط وحشية في الجزيرة، مما أدى إلى مقتل نصف مليون طائر بحري سنويًا، فتم القضاء على القطط عن طريق إدخال فيروس أنفلونزا القطط ومطاردة أي ناجين، وتعتبر الجزر حاسمة لجهود الحفاظ على البيئة، ولكنها هشة، وتقول منظمة الحفاظ على الجزر إنها "بؤر انقراض" وأن 75% من جميع الأنواع التي انقرضت عاشت في الجزر، وحوالي 95% منها كانت من أنواع الطيور.

قال ولفاردت: "هذا حقًا مشروع ترميم بيئي، إنها واحدة من فرص الحفظ النادرة التي يمكنك فيها حل تهديد الحفظ مرة واحدة وإلى الأبد".