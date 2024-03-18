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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا: البرلمان يصوت اليوم على الاعتراف بدولة فلسطين

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه من المقرر أن يصوت مجلس النواب الكندي، اليوم الاثنين على اقتراح غير ملزم قدمه الحزب الوطني الديمقراطي يطالب الحكومة الكندية بالاعتراف بدولة فلسطين.

ووفقا للصحيفة فأن هذه خطوة لم تتخذها أي من الدول الصناعية السبع (مجموعة السبع).

ويدعو الاقتراح إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية المستمر منذ عقود، والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإطلاق سراح جميع الأسرى.

كما يدعو الاقتراح إلى تعليق تبادل التكنولوجيا والأسلحة إلى إسرائيل، ورفع "السقف التعسفي" المفروض على طلبات الحصول على تأشيرة الإقامة المؤقتة التي تقدمها الحكومة لسكان غزة.

في المقابل، أطلق مركز إسرائيل والشؤون اليهودية عريضة معارضة لهذا الاقتراح، قائلا إنه "يهدد قيم كندا، وسياستها الخارجية، ودعم إسرائيل، بينما يمنح حماس ما تريده: الاعتراف والدعم".

وقال النائب الليبرالي أنتوني هاوسفاذر: "قدم الحزب الوطني الديمقراطي اقتراحا يطرحه على أنه دعوة لوقف إطلاق النار، دون مطالبة حماس بالاستسلام والتوقف عن حكم غزة. كما أنه يدعو إلى سلسلة من الأمور الأخرى المعادية لإسرائيل. تغيير السياسة الخارجية لمكافأة الهجوم الإرهابي.. ليس خطوة ذكية".

وقد أجرى الليبراليون محادثات مع الحزب الوطني الديمقراطي حول تعديل الاقتراح، على الرغم من أنه من غير المعروف ما هي محتويات التعديل.

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