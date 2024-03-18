إبراهيم نور الدين: الكاميرا تعاملنى مثل عبدالله السعيد وشيكابالا وعماد متعب

كشف إبراهيم نور الدين الحكم الدولى أن المخرجين والكاميرات دائماً تعامله مثل النجوم أبرزهم عبد الله السعيد وشيكابالا وعماد متعب وهو أمر ليس له دخل فيه تماما ولا يتعمد لفت الأنظار.

وأوضح إبراهيم نور الدين خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا: "لا يوجد حكم يتعمد إرتكاب الأخطاء واحتساب بعض الكرات بشكل متعمد ولكن سوء تقدير فقط او تمركز خطأ ".

وأضاف إبراهيم نور الدين قائلا " تقنية الفار قامت بتقليل الأخطاء وتحقيق العدالة بشكل كبير فى المباريات".

وتابع إبراهيم نور الدين، قائلا " قمت بالإعتذار عن الأخطاء فقط وليس للمسؤولين فى الأندية ولست فى خلاف مع أحد".

وأختتم إبراهيم نور الدين حديثة قائلا " تصريحات زميلى محمد عادل تم فهمها بشكل خاطىء وهو من أفضل الحكام حاليا".