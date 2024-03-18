مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 9|مي عمر تبدأ رحلة الانتقام مع أحمد زاهر

يترقب متابعو مسلسل نعمة الأفوكاتو للفنانة مي عمر، عرض الحلقة التاسعة، عبر قناة mbc مصر الفضائية، مساء اليوم.

وزادت جرعة التشويق والإثارة في الحلقات الثمانية الماضية من مسلسل نعمة الأفوكاتو، بعدما قررت نعمة (مي عمر) الانتقام من زوجها صلاح (أحمد زاهر) وضرتها سارة (أروى جودة) بعدما حاولا قتلها.

وينتظر أن تبدأ نعمة رحلتها مع الانتقام من صلاح وسارة، بداية من الحلقة التاسعة، ويتساءل متابعو المسلسل عبر السوشيال ميديا عن خطة نعمة التي تنوي تنفيذها للانتقام.

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 8

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة الثامنة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، للفنانة مي عمر ضمن سباق الماراثون الدرامي الرمضاني، المتزامن مع عام 2024.

وخلال الحلقة الثامنة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، تظهر نعمة (مي عمر) لوالدها سعيد أبو علب (كمال أبو رية) وتخبره أنها لازالت على قيد الحياة، ثم تخبر باقي المقربين منها.

تظهر نعمة أيضا لـ ضرتها سارة (أروى جودة) من بعيد فتخبر الأخيرة زوجها صلاح (أحمد زاهر) فيقول لها إنها أوهام لأنهما دفنا نعمة سويا، ثم يذهب ضابط التحقيقات إلى منزل سارة ويحصل على تفريغات كاميرا مراقبة مجاورة للمنزل بعد أن علم أن كاميرا المراقبة الخاصة بمنزل سارة معطلة.

يقزم صلاح بإجبار محمد مساعد نعمة على الانتحار ويهدده بوالدته وبالفعل ينفذ محمد الطلب ويترك جواب بخط يده مكتوب بأنه انتحر، وتذهب نعمة إلى منزل محمد وتعلم بوفاته فتشك في زوجها صلاح، لأن محمد هو شاهد على واقعة محاولة قتل نعمة.

تذهب نعمة إلى رجل الأعمال ياسين الألفي (عماد زيادة) بعدما تأكدت من شهامته ووقوفه معها وحزنه على ما جرى لها، ويخبرها ياسين بأنه مستعد لمساعدتها في الانتقام من صلاح وسارة.

يجد الضابط الفيديو لـ سارة وصلاح وهما يضعان نعمة ملفوفة في سجادة داخل السيارة فيأمر باستجوابهما، فتنهار سارة وتقول أن صلاح هو من قتل نعمة ويكذبها الأخير، بينما تظهر نعمة وتقول أنها محامية عنهما وتختتم أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل نعمة الأفوكاتو.

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.