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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الكاكاو تواصل ارتفاعها التاريخي وتتضاعف منذ بداية 2024

الكاكاو
الكاكاو

تضاعفت أسعار العقود الآجلة للكاكاو في أقل من 3 أشهر مع زيادة حدة ارتفاعها التاريخي، مما زاد من التكاليف على المستهلكين ودفع شركات صناعة الشوكولاتة للبحث عن الإمدادات.

وبحسب وكالة بلومبرج، ارتفع العقد الأكثر نشاطاً في نيويورك بنسبة 5.9% إلى 8493 دولاراً للطن المتري، وهو أعلى مستوى يسجله على الإطلاق.

وتضررت المحاصيل في غرب أفريقيا، وهي المنطقة الأعلى كثافة في زراعة للكاكاو، بسبب الآفات وسلسلة من الظواهر المناخية المتطرفة، مما يهدد العالم بنقص في الامدادات للمرة الثالثة على التوالي.

وتعاني المصانع هناك بالفعل من الإغلاق، كما تضيف اللوائح البيئية الجديدة المرتقب فرضها في البلاد الأوروبية المستوردة إلى العقبات التي تحول دون تصدير تلك الحبوب.

لا توجد رؤية واضحة
قال فؤاد محمد أبو بكر، رئيس شركة " غانا كوكا ماركتينغ" لتسويق الكاكاو بالمملكة المتحدة: "لا توجد حتى الآن رؤية واضحة بشأن المحصول القادم، والتحدي الذي يواجه ساحل العاج وغانا هو أنه لا أحد يعرف كيف يمكنهما معالجة مشاكل الإنتاج. ولا يوجد إمدادات للإنقاذ في الأشهر القليلة المقبلة".

ويتسارع ارتفاع أسعار الكاكاو قبل عيد الفصح مباشرةً، وهو عطلة رئيسية تُستهلك فيها الشوكولاتة بشكل كبير في دول مثل الولايات المتحدة. 

وبالرغم من أن الشركات المصنعة تشتري الحبوب قبل أشهر من الموعد المحدد، بدأ ارتفاع الأسعار في التأثير، وقد أصبحت بعض ألواح الشكولاتة أعلى سعراً أو أصغر أو مطعمة بنكهات أخرى لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار.

في مؤتمر هاتفي للإعلان عن الأرباح في مارس، قال مارتن هوغ، رئيس الشؤون المالية في شركة "ليندت أند سبرونغلي" لصناعة الشيكولاتة: "أعلنت مجموعة كبيرة من الشركات في هذا القطاع عن زيادات في الأسعار. ونحن أيضاً جزء من تلك المجموعة". 

وأضاف: "يصعب التنبؤ حالياً بما ستشهده سوق الكاكاو. لكنني أعتقد أننا سيطرنا على الوضع بقدر ما نستطيع".

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