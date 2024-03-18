البيت الأبيض يعلن عن اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو .. الأول منذ شهر







أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا الاثنين، في أول اتصال بينهما منذ أكثر من شهر وسط تصاعد التوترات بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة، وفق ما ذكرت صحيفة بارون.

وجاء في بيان أن "الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة آخر التطورات في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الوضع في رفح والجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة".

سبق ذلك أن كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية، بقولها نقلا عن مصدر مطلع، بإن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح الاثنين بالتوقيت الشرقي لأمريكا.

تعد هذه المكالمة هي أول محادثة هاتفية بينهما منذ أكثر من شهر مع تعمق الخلاف بين الرجلين وتأتي بعد أيام من دعوة أحد كبار حلفاء بايدن في واشنطن، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة من شأنها أن تؤدي إلى الإطاحة بنتنياهو.

ووصف بايدن الخطاب بأنه "جيد" وقال إنه يعكس مخاوف العديد من الأمريكيين، رغم أنه لم يؤيد أو يدين صراحة الدعوة لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

ورفض نتنياهو يوم الأحد بقوة مطالب شومر خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن.