الكهرباء تنصح باتخاذ هذه الخطوات في حالة سقوط أمطار

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته على فيس بوك بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وشملت نصائح الكهرباء ما يلي:

1- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).

2- إذا لاحظت وجود اسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

3- الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة .

5- الابتعاد عن ملامسة الاجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

6- يجب توعية الاطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء اثناء سقوط الامطار.



نصائج لسكان الدور الأخير عند سقوط الأمطار

ودعا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين ساكني الدور الأخير لاتخاذ عدة خطوات لضمان عدم تعرضهم لحوادث صعق أو الحريق حيث نصح بإتباع ما يلي:

١- عدم ملامسة الفيش بأيدي مبللة.

٢- فصل جميع المفاتيح والأجهزة الكهربائية.

٣- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية أو إنارة الشقة إلإ بعد التأكد من عدم وجود مياه فوق سطح الشقة وداخل الشقة.

٤- التأكد من عمل ممر (مزراب) لتصريف المياه فوق سطح العقار حتى لايتم تسريب المياة للتوصيلات الكهربائية.

نصائح للتعامل مع المصاب بالصعق الكهربائى

أوضح جهاز مرفق الكهرباء بعض النصائح لإسعاف المصاب بالصعق الكهربائي في ظل سقوط الأمطار، وهي كالآتي:

1-قم بفصل الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة.

2- في حالة عدم إمكانية فصل الكهرباء؛ لا تلمس المصاب بالصعق بأيدٍى غير معزولة بل استعمل عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء عن المصاب.

3- استخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب.

4- لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع واسحبه.

5- استدعي المساعدة واتبع إرشادات الإسعافات الأولية.

6 - تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس.