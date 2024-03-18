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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كم مستوطنا تستهدفهم عقوبات الاتحاد الأوروبي؟.. مفاجأة

بوريل
بوريل

نقلت صحف دولية عن مصادر دبلوماسية أوروبية قولها إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على خطط لفرض عقوبات على المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، وذلك لوقف عدوانهم المستمر على الفلسطينيين.

وقال وزير خارجية إسبانيا، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقرو بالإجماع عقوبات على المستوطنين منفذي اعتداءات الضفة.

لكن الخطوة لم تأت منفردة إذا سبقتها خطوة أمريكية مماثلة.

وقبل هذا الاتفاق ، قالت صحيفة إي يو أوبزيرفير أنه قد اقترب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على نحو عشرة مستوطنين إسرائيليين وسط جهود غربية لوقف مجاعة إسرائيلية الصنع في غزة.

وقال جوزيب بوريل، منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بروكسل اليوم الاثنين : "يبدو أننا سنتفق اليوم على فرض عقوبات على كل من حماس والمستوطنين العنيفين الذين يضايقون المدنيين في الضفة الغربية".

مصادر دبلوماسية أوروبية وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

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