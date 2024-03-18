بعد أزمة أروى جودة .. تعرف على أسباب مرضها

شهدت حالة الفنانة أروى جودة انتشارا واسعا بين جمهور السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

وظهرت الفنانة أروى جودة بهجوم إحدى النساء عليها على الفيسبوك بسبب تغير شكلها اعتقادا منها أنه بسبب إجراء تجميلي أو إهمال جسمها.

وردت عليها الفنانة أروى جودة قائلة أن تغير شكلها بسبب معاناتها من مرض فى الغدة الدرقية وليس إجراء عملية تجميل ومازالت تبحث عن علاج مناسب.

وهناك أمراض عديدة تصيب الغدة الدرقية للفنانة أروى جودة وتختلف طبيعة العلاج من حالة لأخرى وفق السبب فى الإصابة والحالة العامة.



ووفقا لما جاء في موقع فارمسي نعرض أسباب أمراض الغدة الدرقية المختلفة بعد إصابة أروى جودة بها.

أسباب أمراض الغدة الدرقية:

نقص اليود:

يعد نقص اليود من أكثر أسباب أمراض الغدة الدرقية شيوعًا في جميع أنحاء العالم. اليود ضروري لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية، وعندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من اليود، تصبح الغدة الدرقية متضخمة في محاولة لإنتاج المزيد من الهرمونات.

داء هاشيموتو:

يعد داء هاشيموتو مرضًا مناعيًا ذاتيًا يهاجم فيه جهاز المناعة خلايا الغدة الدرقية. هذا يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية، حيث لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات.

داء جريفز:

يعد داء جريفز أيضًا مرضًا مناعيًا ذاتيًا، لكنه يختلف عن داء هاشيموتو في أن الأجسام المضادة تحفز الغدة الدرقية على إنتاج الكثير من الهرمونات. هذا يؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية.

عقيدات الغدة الدرقية:

هي عبارة عن نمو غير طبيعي في الغدة الدرقية. يمكن أن تكون هذه العقيدات حميدة أو سرطانية.

التهاب الغدة الدرقية:

هو التهاب في الغدة الدرقية يمكن أن يكون ناتجًا عن عدوى أو فيروس أو أمراض المناعة الذاتية.

الجينات الوراثية:

تلعب الجينات دورًا في بعض أنواع أمراض الغدة الدرقية.

العوامل البيئية:

يمكن أن تؤثر بعض العوامل البيئية، مثل التعرض للإشعاع، على خطر الإصابة بأمراض الغدة الدرقية.