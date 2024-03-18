أول تعليق لـ أسامة جلال بعد تمديد تعاقده مع بيراميدز

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات أسامة جلال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب شوبير أسامة جلال بعد تمديد تعاقده مع بيراميدز- سعيد بتجديد عقدي مع نادي بيراميدز وأفخر باللعب هنا، أشعر بالراحة وسط زملائي داخل عائلة بيراميدز.. الحظ عاندنا في تحقيق أكثر من بطولة، وتعاهدنا من أجل المنافسة على لقب الدوري.

وأعلن نادي بيراميدز لكرة القدم اليوم "الاثنين" رسميا تجديد تعاقده مع المدافع الدولي الشاب أسامة جلال.

جاء ذلك فى فيديو نشره نادى بيراميدز عبر صفحته الرسمية "فيس بوك" يعلن خلال تجديد تعاقده مع اللاعب، لكنه لم يذكر مدة العقد.

يأتي قرار إدارة بيراميدز بتجديد التعاقد مع أسامة جلال في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام المقبلة.