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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية .. الثلوج تغطى مدن المحافظة وجهود لرفع تراكمات المياه |صور

سقوط امطار وثلوج
سقوط امطار وثلوج

شهدت مدن محافظة القليوبية سقوط ثلوج وأمطار غزيرة وسط ارتباك فى الحركة المرورية خاصة على الطرق السريعة.

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ وسرعة التعامل الفورى وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التى شهدت سقوط الأمطار بها، مؤكداً على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة فى هذا الشأن.

أكد محافظ القليوبية على متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة فى شفط تراكمات مياه الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، مؤكداً على استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء.

 وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بالقليوبية، والعضو المنتدب، بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة بمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس التى شهدتها محافظة القليوبية لليوم الثانى ولحين تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار نهائيا.

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القليوبية الحركة المرورية امطار غزيرة سقوط ثلوج الطرق السريعة

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