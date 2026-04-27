استراتيجية ترامب الإعلامية تحت المجهر الأوروبي.. فيديو

قال كريستوف بولسكي، مدير برنامج استراتيجية أوروبا، إن النهج الإعلامي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصعب وصفه بـ "الاستراتيجية" بالمعنى التقليدي، مرجحًا أنه يمثل أسلوبًا جديدًا في التواصل السياسي.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن هذا النمط لا يقتصر على الولايات المتحدة، بل يمكن رصده أيضًا في عدد من الدول الأوروبية، حيث يسعى سياسيون إلى فرض سردياتهم الخاصة والسيطرة على الجدل العام، وهو أمر يزداد تعقيدًا في ظل تعدد المنصات الإعلامية.

وأضاف أن ترامب يحرص على مخاطبة ناخبيه والجمهور العالمي مباشرة، مستشهدًا بتناوله للملف الإيراني، حيث يقدم روايته الخاصة للأحداث، ما يعكس صعوبة الحفاظ على سردية موحدة في بيئة إعلامية متشعبة.

وأشار بولسكي إلى أن هذا المشهد يقابله نشاط من أطراف أخرى، من بينها إيران، التي تستخدم أدوات مثل الذكاء الاصطناعي والحسابات المزيفة لنشر رواياتها، ما يطرح تساؤلات حول الزاوية التي يتم التركيز عليها، وما إذا كانت هذه الممارسات تخدم العملية الديمقراطية.

