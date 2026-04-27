محمود محيي الدين: توطين التنمية وتعزيز الاستثمار مفتاح مواجهة التحديات العالمية

وجّه محمود محيي الدين، المبعوث الخاص لـالأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا فيها إلى مواصلة الجهود في ظل التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا أهمية تعزيز مسار التنمية المحلية.

وقال محيي الدين، خلال تصريحات لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”: «أعانكم الله ووفقكم مع كل الظروف الصعبة التي نواجهها على الصعيد العالمي»، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية تواجه تحديات تتعلق بعمليات التطوير وزيادة الكفاءة.

وأوضح أن الاعتماد على المؤسسات الدولية وحده لم يعد كافيًا بالقدرات السابقة نفسها، داعيًا إلى التركيز على توطين التنمية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية، إلى جانب دعم مبادرات مثل مشروع «حياة كريمة».

وأكد أن هذه السياسات من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطنين، والمساهمة في خفض معدلات الفقر، من خلال الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.