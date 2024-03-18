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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شريف منير: الكوميديا في "بقينا اتنين" مختلفة .. ورانيا يوسف موهوبة

مسلسل بقينا أثنين
مسلسل بقينا أثنين

أبدى النجم شريف منير سعادته بقرار عرض مسلسل "بقينا اتنين" خلال النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2024، مؤكدا أن العمل اجتماعي لايت يحتوي على حكايات من واقع المجتمع المصري.

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وأشار شريف منير، إلى أن الصدفة وضعت المسلسل على خريطة دراما رمضان، برغم كونه معد في الأساس للعرض خارج الموسم، ولكن الظروف التي أحاطت بالعمل أجلت عرضه ليدخل سباق دراما رمضان، وسط كوكبة من المسلسلات المشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني.

وقال شريف منير في تصريحات صحفية، أنه سعيد بالتعاون الثاني مع المنتج كريم أبوذكري، بعدما حقق مسلسلهم الأول "إيجار قديم" نجاح كبير العام الماضي، مشيرا أنه يتفائل بالتعاون مع شركة k media، كما أبدى سعادته بالتعاون مع المخرج طارق رفعت، مؤكدا أنه مخرج صاحب بصمة ولديه رؤية فنية ثاقبة.

وعن تعاونه مع رانيا يوسف، قال شريف منير: "رانيا يوسف فنانة عظيمة وموهوبة، وملتزمة جدا في عملها وتعمل بشغف وحب"، مضيفا أن الشخصية التي تقدمها رانيا يوسف في الأحداث ستكون مفاجأة للجمهور، لأنها لم تقدم شخصية تشبهها من قبل.

وأكد شريف منير، أن مسلسل "بقينا اتنين" ملئ بالأحداث الشيقة والجاذبة للجمهور، كاشفا أن المؤلفة أماني التونسي موهوبة وكتبت سيناريو مميز جدا وأحداث تتلاقى كثيرا مع الواقع في طبيعة العلاقة الزوجية وتفاصيلها.

أوضح أنه برغم وجود الكثير من التفاصيل الكوميدية في الأحداث والمواقف، إلا أن الكوميديا في العمل تشبه الواقع وتتلاقى مع أغلب العلاقات الأسرية، مؤكدا أن شخصية "أدهم" في العمل جديدا تماما عليه ولم يقدمها من قبل.

الجدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت تشويقي كوميدي، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، ويعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض خصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.

النجم شريف منير بقينا اتنين رانيا يوسف شريف منير مسلسل بقينا اتنين

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