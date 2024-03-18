ندمانة.. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل خطأ ارتكبته في حياتها

كشفت الفنانة نجوى فؤاد، عن أكبر خطأ ارتكبته في حياتها، قائلة: ندمانة على عدم إنجابي ولو رجع بيا الزمن هخلف، وغلطة عمري إن معنديش أسرة وأولاد يبقوا حواليا".

وتابعت الفنانة نجوى فؤاد في حوارها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مارضيتش أخلف عشان أحافظ على رشاقتي، معقبة: بشرب كاسات غدر الفن حتى الآن، وتعبت وكافحت كتير جدا في حياتي وتعرضت للخيانة والسرقة، وأغلب من أذوني كانوا من الوسط الفني.

تابعت، الفنانة نجوى فؤاد، هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق طلب إيدي للزواج ولكن أنا كنت متزوجة في ذلك الوقت، ولا يجوز شرعا في الإسلام أن يتزوج المسيحي من مسلمة.