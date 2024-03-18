نجوى فؤاد: تحية كاريوكا أجبرت العالم العربي على احترام الراقصة

قالت الفنانة نجوى فؤاد الفنانة تحية كاريوكا هي السيدة التي أجبرت العالم العربي على احترام الراقصة، مضيفة: أن محبتش رشدي أباظة، ولكني أحببت الفنان أحمد رمزي وتزوجنا 17 يوما".

وكشفت الفنانة نجوى فؤاد خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تفاصيل رقصها للرئيس الأمريكي جيمي كارتر، قائلة: " طلبني بالاسم ومن وقتها ما شوفتش خير".

تابعت الفنانة نجوى فؤاد، هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق طلب إيدي للزواج ولكن أنا كنت متزوجة في ذلك الوقت، ولا يجوز شرعا في الإسلام أن يتزوج المسيحي من مسلمة.