نجوى فؤاد: النقابة تخلت عني في مرضي .. وأولاد الحلال وقفوا جنبي

شنت الفنانة نجوى فؤاد، هجوما حادا على نقابة المهن التمثيلية، لافتة إلى أن النقابة تخلت عنها في مرضها خلال الفترة الماضية، موضحة أنه لا توجد أي خصومات على الأدوية بينما التحاليل تصل نسبة الخصم إلى 30 أو 40 % وهي نسبة لا تكفي ولا علاقة للنقابة بثمن الكشف.



وأضافت نجوى فؤاد خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "دفعت تكاليف العملية الجراحية التي أجريتها من أموالي وهناك أشخاص ولاد حلال وقفوا جنبي الحمد لله، مستطردة،: "بقالي سنتين ونصف قاعدة في البيت من غير شغل ومخرجتش منه إلا للذهاب للدكتور".



تابعت، الفنانة نجوى فؤاد، أن الأزمة الصحية التي تعرضت لها دفعتها لبيع بعض ممتلكاتها والاقتراض من البنك الأهلي المصري لدفع تكاليف العملية ولم تستطع سداد الأقساط، وطلبت من النقابة معاش قالولي 600 جنيه في الشهر".