نجوى فؤاد: مش ندمانة على تمثيل المشاهد الجريئة

أكدت الفنانة نجوى فؤاد، أنها ليست ندمانة على تمثيل المشاهد الجريئة في الأعمال التي شاركتها، قائلة: "كان سني يسمح بالمشاهد الجريئة.. كنت لسة في البداية".

وأوضحت "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها من جيل عمل كثيرًا من أجل الوصول للنجومية وتحقيق النجاحات، "احنا خربشنا عشان نبقى نجوم"، مشددة على أن الجيل الحالي لا يحارب من أجل صناعة النجومية ولم يعمل كثيرًا من أجل النجومية، مؤكدة أنه بعد تمثيل مسلسلين فقط ينتشر ويكون معروف لدى الجميع.

وتابعت: "دلوقتي النجومية سريعة مسلسلين تلاتة ياخدوا 3و4 مليون.. أعلى أجر زمان كان 8 آلاف جنيه".