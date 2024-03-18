نجوى فؤاد عن أزمتها الصحية: أنا بخير شوية

كشفت الفنانة نجوى فؤاد، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، قائلة: الحمد لله أنا بخير شوية، لكن أنا عديت بوعكة رهيبة جدا، من قبل موجة فيروس كورونا بـ 4 أشهر لم أخرج من البيت إلا للذهاب للدكتور وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة.

وأضافت نجوى فؤاد خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أصبت بالتهابات شديدة في العمود الفقرة والأعصاب والقطنية، والحمد لله أجريت جراحة منذ 10 أيام، وفي طريقي للتعافي، وسأجري جراحة أخرى بعد 3 أشهر أو 4 أشهر، وبدأت أتحرك وأدخل الحمام.

وتابعت الفنانة نجوى فؤاد، هناك العديد من الفنانات تواصلن معي للاطمئنان على صحتي، من بينهن الفنانة نبيلة عبيد وفيفي عبده ولوسي ودينا وصفية العمري ونقيب المهن التمثيلية".