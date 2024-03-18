نجوى فؤاد: هكتب في وصيتي ميعملوش عزاء وهتبرع بأعضائي

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها عند كتابة وصيتها ستؤكد على عدم إقامة عزاء بعد وفاتها، موضحة أنها تحضر مثل هذه المواقف كثيرا وتجد أن الذين يشعرون بالحزن من داخلهم قليلون.

وأشارت "فؤاد"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه في أي عزاء يكون البعض مشغولا بالتحدث في الهاتف المحمول بدون الشعور بالحزن وهذا لا تتمناه لنفسها، قائلة: "أنا بتمنى أروح لربنا وحيدة كما أنا وأعيش حياة طبيعية مع ربنا".

وأوضحت انه في حالة وجود أشخاص يحتاجون لأعضاء، ستكتب في وصيتها أنها تتبرع بأعضائها إلى بعض الأشخاص، مشددة على أن الجسد شيء "فاني" وحين تبرعها سيكون عملا جيدا من روحها بعد صعودها إلى الله، ولابد أن نؤمن بأن هناك نهاية للحياة.