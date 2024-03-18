صحيفة عبرية تكشف مدة المفاوضات من أجل الإفراج عن الأسرى ووقف الحرب

نتنياهو حجر عثرة

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، أن هناك حالة من التشاؤم وسط صفوف الاحتلال مع بدء محادثات اتفاق الهدنة في قطر.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تستمر المفاوضات لمدة أسبوعين على الأقل، حتى يمكن التوصل لشيء أو لا يتم التوصل لشيء وسط معاندة نتنياهو.

وذكرت تقارير إعلامية عبرية أن الوفد الإسرائيلي المشارك في محادثات الرهائن في قطر سيكون في نفس الفندق الذي يتواجد فيه وفد حماس.

ومع ذلك، لن يكون هناك اتصال مباشر وسيتحرك الوسطاء ذهابًا وإيابًا بين الغرفتين، المقسمتين بواسطة ممر، حسبما ذكرت التقارير.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يتوقعون أن تستغرق المحادثات أسبوعين على الأقل، ويعتقدون أن وفد حماس سيحيل كل قرار إلى يحيى السنوار، الذي يعتقد أنه موجود في الأنفاق بغزة.

وذكر مسؤول أن المفاوضات في قطر بشأن صفقة المحتجزين عقدت وكانت إيجابية وأن المفاوضات بقطر بشأن صفقة التبادل ستستغرق وقتا وستكون صعبة ومعقدة.

من جانبها ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية أن نتنياهو منح وفد التفاوض تفويضا أقل بكثير مما طلبه القادة الأمنيون، ذاكرين أن نتنياهو وضع خطوطا حمراء أكثر صرامة بشأن قائمة الأسرى الفلسطينيين بالصفقة، مشيرة إلى أن نتنياهو وجالانت يمكنهما اتخاذ قرار بشأن الصفقة دون موافقة مجلس الحرب.