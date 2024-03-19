ماجد المهندس يكشف لأول مرة سبب عدم ظهوره إعلاميا

كشف المطرب العراقي ماجد المهندس، سبب عدم ظهوره إعلاميا بشكل كبير، قائلا: “أنا إنسان بيتوتي بخلص شغلي وارجع بيتي”.

وقال ماجد المهندس خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب بودكاست “بيج تايم”، مساء اليوم أنه لا يحب الظهور في الأماكن العامة ولا يفضل الحديث في وسائل الإعلام.



وأضاف ماجد المهندس أنه يحاول الحفاظ على حياته الخاصة ولا يحب الظهور في المطاعم أو السينمات، مشيرا إلى أنه بعد ظهور جائحة كورونا أنشأ استديو خاص به في منزله وبالتالي لا يحتاج للخروج كثيرا ويكتفي بالبقاء مع أصدقائه وعائلته.

وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب واستضاف الفنانة أصالة.



وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.



وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.



يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Big time