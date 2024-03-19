ترودو يعبر لـ جانتس عن قلقه إزاء الهجوم الإسرائيلي المزمع على رفح

قال مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن رئيس الوزراء عبر عن قلقه إزاء الهجوم الإسرائيلي المزمع على مدينة رفح بجنوب غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بيني جانتس.

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه تحدث الليلة هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وناقشا مستجدات الحرب في غزة، بما في ذلك التزام إسرائيل بالقضاء على حماس وعودة جميع الأسرى لدى الحركة.



وأوضح نتنياهو، في بيان لمكتبه: "تحدثت هذا المساء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. تحدثنا عن آخر التطورات في الحرب بما في ذلك التزام إسرائيل بتحقيق أهداف الحرب بأكملها القضاء على حماس والإفراج عن جميع مخطوفينا والضمان بأن غزة لن تعود تشكل تهديدا على إسرائيل".

وأكد أن "ذلك بآن واحد مع تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية التي تساعد في تحقيق هذه الأهداف".