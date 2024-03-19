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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الربابة والتحطيب في ثاني ليالي رمضان الثقافية بساحة أبو الحجاج بالأقصر

صدى البلد

شهدت ساحة أبوالحجاج بمحافظة الأقصر، ثانى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد احتفالا بشهر رمضان المبارك، ضمن خطة وزارة الثقافة.

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ففي النشاط الأدبي عقدت أمسية شعرية لأدباء نادي أدب أرمنت شارك بها الشاعر خالد حلمى الطاهر وألقى قصيدة " مربعات عن الأقصى"، الشاعر على حسان" اوشك أن يبدل معشرا "، سيد صدقى" صمود، مدائح نبوية "، وأعدت حلقة نقدية للشاعر د. النوبى عبد الراضى وتحدث عن" اللغة فى البناء القصصى"، والشاعر عمرو عبدالصبور تحدث عن" الحوار فى البناء القصصى "، بالإضافة إلى أمسية شعرية قدمها بيت الشعر بالأقصر.

وفى مقهى" يحيى طاهر عبدالله " تحدث الشاعر حسن عامر عن العودة إلى الجذور عن الشاعر حسين القباحى.

وتضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، عددا من الفعاليات المتنوعة المقدمة للأطفال منها ورشة حكي عن "النظافة" سردتها عواطف مصطفى وقدمت خلالها شروحا حول قيمة النظافة، وعرض مسرح عرائس " قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم " للفنان محمود النجار وسماح مصطفى، كما أعد دوري ثقافي للأطفال وأسئلة في المعلومات العامة أدارته ايمان صلاح، ونفذت ورش فنية متنوعة منها مجسمات بالفوم، ورشة تصميم فانوس رمضان بالخرز، رسم حر.

ووسط تفاعل كبير قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد الرز، عددا من أشهر رقصاتها وقدمت " فن المربع، الربابة، التحطيب، الخلخال" ، كما قدم عرض فني لفرقة الأقصر للإنشاد الديني للمنشد ناصر الأنصاري، وعرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد فاروق وقدمت غناء شعبى للفنان عمار حسان .

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة، تنظم برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

الأقصر احتفالا بشهر رمضان الهيئة العامة لقصور الثقاف العامة لقصور الثقافة الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الأقصر هيئة قصور الثقافة ساحة أبو الحجاج بالأقصر فرقة سوهاج للفنون الشعبية فعاليات ليالي رمضان ليالى رمضان

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