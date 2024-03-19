الخارجية الفلسطينية تكشف عن تطور خطير: إسرائيل بدأت تدمير رفح دون إعلان لأحد

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل بدأت تدمير رفح دون إعلان تفاديا لردود الفعل الدولية ودون انتظار إذن من أحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تصعيد القصف الإسرائيلي في رفح "بداية جدية لتوسيع جرائم إسرائيل فيها، في استخفاف رسمي بالمطالبات الدولية والأمريكية لحماية السكان".

وأدانت الوزارة بأشد العبارات "القصف الوحشي والدموي الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد شعبنا والذي يتصاعد بشكل جنوني منذ يوم أمس، وتركز فجر هذا اليوم باستهداف المنازل فوق رؤوس ساكنيها في رفح، وخلف العشرات بين الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الركام".

واعتبرت الوزارة "تصعيد هذا القصف الدموي في رفح بداية جدية لتوسيع جرائم الاحتلال فيها بالرغم من وجود أكثر من مليون نازح في المنطقة، دون إعطاء أي اعتبار لحياتهم، وفي استخفاف إسرائيلي رسمي بالمطالبات الدولية والأمريكية لحمايتهم وتأمين كامل احتياجاتهم الإنسانية".

ورأت الوزراة أن "توسيع جرائم الإبادة لتشمل رفح يتزامن مع بداية جولة وزير الخارجية الأميركي بلينكن الذي أكد في تصريحاته الأخيرة عن غياب أي خطة إسرائيلية جدية لحماية المدنيين في رفح وطالب إسرائيل بذلك".