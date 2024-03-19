تناول سم فئران منذ 3 أشهر.. مدمن ينهي حياته شنقا في بولاق الدكرور

تسبب إدمان مخدر الآيس في إنهاء نقاش لحياته بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة حيث شنق نفسه في جنش حديدي بغرفته.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بالعثورعلى شخص مشنوق داخل منزله بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ وبيان ملابسات الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية.

وبالفحص وعمل التحريات تبين انتحار نقاش لإدمانه المواد المخدرة، وبسؤال زوجته نفت وجود شبهة جنائية في الواقعة وقالت: إن زوجها حاول إنهاء حياته قبل 3 أشهر بـ"سم الفئران"، وتم ننقله إلى معهد السموم وانقاذه.

نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.