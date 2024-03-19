بعد توتر مع أمريكا.. بريطانيا تدعو إسرائيل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا نائب رئيس الوزراء البريطاني، حكومة الاحتلال إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة لأسباب إنسانية؛ وسط توتر متزايد بين دولة الاحتلال وأكبر داعميها.

وقال أوليفر داودن إن الحكومة البريطانية تحث إسرائيل "باستمرار" على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وأثارت أيضا مخاوف بشأن الحصول على مساعدات إلى غزة، حيث تحتدم أزمة إنسانية بعد ستة أشهر من القتال في حرب أثارها الهجوم الواسع الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر.

قال داودن، في تصريح في مقابلة مع وكالة رويترز في سيول، حيث يحضر قمة الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة: "لهذا السبب ندعو إلى وقف إطلاق النار الفوري للسماح لتلك المساعدات، والأهم من ذلك، بخروج الرهائن".

وجاءت تعليقات داودن ردا على استفسار حول التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الحرب، ولا سيما الدفع العسكري المتوقع إلى رفح، حيث يحتمي حوالي مليون من سكان غزة الذين تم إجلاؤهم من أماكن أخرى في القطاع.