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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على لص الهواتف المحمولة بالنزهة

ارشيفية
ارشيفية

ضبط رجال الأمن عاطل بالقاهرة لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين بأسلوب “انتحال الصفة”.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بإرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب انتحال الصفة وإتخاذه من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحاً لمزاولة نشاطه تم ضبطه حال تواجده بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبصحبته ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتهما طبنجة صوت وطلقات لذات العيار وكمية من المواد المخدرة وميزان حساس وسلاح أبيض .

وأقر بمزاولته لذلك النشاط الإجرامى بإستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته وسيارة ملاكى" تم ضبطها "، وأضاف بقيام شريكته بتصريف المسروقات لدى عملائها ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وأضاف بإرتكاب عدد 3 وقائع سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب ، وأيدت المتهمة ما سبق ، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم ، وإتهموه بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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