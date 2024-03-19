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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الثقافة الفلسطينية تطلق جائزة غسان كنفاني للرواية العربية 2024

غسان كنفاني
غسان كنفاني

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، عن إطلاق الدورة الثالثة من جائزة غسان كنفاني للرواية العربية لعام 2024، على أن يكون آخر موعد للتقديم فى 1 مايو 2024، وتعلن القائمة القصيرة فى يونيو 2024، كما سيتم الإعلان عن الفائز فى 8 يوليو 2024.

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إصدارات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بمعرض الكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة

وشروط التقديم لـ جائزة غسان كنفاني للرواية :
 

- الجائزة مخصصة للرواية العربية وحسب ولا يتم اعتبار الأعمال المكتوبة بلغات أخرى أو مترجمة عنها.
- أن يكون العمل المرشح للجائزة مطبوعًا ومنشورًا.
- أن يتسم فيه التميز والتجديد.
- أن لا يكون إنتاجه قد حصل على درجة علمية.
- أن لا يكون قد مر على صدور الرواية المرشحة أكثر من 3 سنوات (2022،2023،2024) منذ تاريخ الترشيح على الجائزة.
- ألا تكون مقدمة لجائزة أخرى أو حاصلة على جائزة من قبل.
- أن لا يكون قد نال جائزة من أي جهة ثقافية على العمل ذاته.
- يحق للجنة التحكيم حجب الجائزة إذا لم تستجب الأعمال المقدمة للمستوى المطلوب.
يحق الترشيح لدور النشر والهيئات الثقافية والنقابات والاتحادات والروابط والجمعيات الثقافية والأفراد.
- يرسل المشارك صورة عن الهوية أو جواز السفر.
يتم ملء استمارة التسجيل، مع إرسال نسخة من العمل الروائي متضمنة صفحة الناشر مصحوبة بغلافها بصيغة (PDF) على العنوان الإلكتروني الخاص بالجائزة.

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