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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

من الإبداع إلى الحرب.. قصة حياة ويلفريد أوين شاعر الحرب العالمية الأولى

صدى البلد

في مثل هذا اليوم، 18 مارس عام 1893، وُلد ويلفريد إدوارد سولتر أوين، أحد أهم شعراء الحرب العالمية الأولى. دعونا نستعرض حياة هذا الشاعر الإنجليزي البارز.

حصل ويلفريد أوين على تعليمه في معهد بيركينهيد وحصل على شهادة الثانوية العامة في جامعة لندن. بدأ يكتب الشعر بعد مرضه في عام 1913 وعاش في فرنسا. 

وأعدَّ مجموعةً من القصائد التي سماها "قصائد ثانوية" أثناء عمله كمدرس بالقرب من بوردو. وعلى الرغم من أن هذه القصائد لم تنشر أبدًا، إلا أنها تعكس استمتاعه بالشعر، وفقًا لموسوعة بريتانيكا.

ويلفريد أوين من الفن إلى القتال

في عام 1915، تم تجنيد أوين في الجيش البريطاني، وعلى الجبهة تجربة حرب الخنادق غيرته بشكل كبير. امتلأت القصائد التي كتبها بعد يناير 1917 بالغضب من وحشية الحرب والمرارة لمصير الجنود الذين يموتون كالماشية، واشتهرت بقوتها الوصفية النادرة.

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في يونيو 1917، أُصيب أوين بجروح وعاد إلى منزله. وخلال إقامته في مستشفى بالقرب من إدنبرة، التقى بالشاعر سيجفريد ساسون الذي شاركه مشاعره حول الحرب وأصبح مهتمًا بعمله.

أثرت قراءة قصائد ساسون والمناقشة معه في أسلوب ومفهوم أوين للشعر. على الرغم من خططه للعثور على وظيفة، عاد إلى فرنسا في أغسطس 1918 كقائد لسرية. حصل على وسام الصليب العسكري في أكتوبر، ولكنه قُتل قبل أسبوع من يوم الهدنة.

ويلفريد أوين

تم نشر مجلد قصائد أوين بعد وفاته، ويُعتبر أحد أكثر أعمال الشعر الإنجليزي تأثيرًا عن الحرب. تم نشر مجموعته الشعرية، التي حررها سي دي لويس، في عام 1964، وتم نشر رسائله المحفوظة والتي حررها شقيقه الأصغر هارولد أوين وجون بيل في عام 1967.

ويلفريد أوين الجيش البريطاني الحرب العالمية الأولى معرض الكتاب

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