العثور على 4 أطنان من قضبان السكك الحديدة داخل مزرعة بشمال سيناء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريات أمن ( شمال سيناء – الغربية - المنوفية - القليوبية) من ضبط (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد) لقيامه بالإحتفاظ بكمية من القضبان الحديدية الخاصة بالسكة الحديد وزنت "4 أطنان" في مزرعة ملكه بدائرة قسم شرطة بئر العبد بقصد بيعها لتجار الخردة.

وفى مديرية أمن الغربية تم ضبط عنصران إجراميان -"لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة أسيوط، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الحقائب والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع سرقة باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وأرشدا عن المسروقات (6 هواتف محمولة - 10 حقائب - الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع).

من جانبها تمكنت الحملات فى مديرية أمن المنوفية من ضبط 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات، حال سيرهم بسيارة "نقل" مُحمل عليها عامود كهرباء خاص بإحدى شركات الكهرباء، بمواجهتهم اعترفوا بسرقة العامود من دائرة مركز شرطة السادات، وأنهم كانوا فى طريقهم لبيعه .

وفى مديرية أمن القليوبية تم ضبط 3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة، لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك " من قائدها بالإكراه، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض ، وفرد محلى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى مركبة "التوك توك " بالبيع لعميلهم "سئ النية"(عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بالقليوبية) أمكن ضبطه والمركبة المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.