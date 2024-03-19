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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 1382 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتهاء تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد نفذت بالمرحلتين الأولى والثانية من الموجه الـ 22 إزاله 1025حالة تعدي بمساحة 158922 متر مباني و357 حالة تعدي بمساحة 588 فدان و10 قيراط و17 سهم بنطاق المحافظة.

محافظ الشرقية يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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